Новый спорткомплекс откроется на канале Грибоедова осенью 2025 года

Строительство нового спортивного комплекса на набережной канала Грибоедова, возводимого на месте зданий Пробирной палаты и Пробирного училища, планируется завершить и сдать в эксплуатацию в ноябре 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного по итогам рабочего совещания на строительной площадке, в котором приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и помощник президента РФ Николай Патрушев.