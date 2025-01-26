Лукашенко сказал, что 2025 будет непростым для Беларуси из-за ситуации в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему 2025 год будет непростым для белорусов, сообщает БелТА.
Действующий глава страны пояснил, что исходит из того, что раз в России на данный момент непростая экономическая ситуация, то и в Беларуси будет непросто. При этом Лукашенко выразил надежду на то, что ситуацию сможет изменить завершение украинского конфликта.
— Война закончится — дай бог, будет немножко лучше, — заметил он.
Президент подчеркнул, что конфликт серьезно сказывается на всем регионе, не говоря о том, что Россия «тратит приличные деньги» из-за украинского конфликта. И указал на тесную увязку и определенную зависимость Беларуси от России.
— Россия — наш союзник, наш основной рынок, куда мы поставляем продукцию, и наш основной поставщик, — прокомментировал глава государства.
И далее констатировал, что раз в России непростая экономическая ситуация, то и в Беларуси она будет непростой.
Поэтому Лукашенко предупредил белорусское правительство о необходимости мобилизовать силы.
— Я предупреждаю своих (и в правительстве, и министров, и губернаторов, и производителей), что этот год будет непростой и нам его надо выдержать, нужно мобилизовываться. Мы это уже начали делать, — заключил президент.
Напомним, ранее Лукашенко обосновал непростой прогноз на 2025 год, сказав, что будет сложно жить и работать.
При этом действующий президент Беларуси сказал про «свет в конце тоннеля» в украинском конфликте. Еще Лукашенко заявил, что Америка и Трамп не заставят Путина на решения по Украине.
Кроме того, белорусский лидер сказал при каких условиях Беларусь начнет диалог с Евросоюзом.