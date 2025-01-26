В Нижнем Новгороде нашли нарушения в работе автобусов №А-67 и А-87

В ходе проверки на маршруте А-67 на остановке «Администрация Ленинского района» интервал движения составлял от 6 до 13 минут, при этом вместо 19 автобусов в расписании курсировало всего 16. Максимальная заполняемость наблюдалась только в 07:41.