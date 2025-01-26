В Нижнем Новгороде нашли нарушения в работе автобусов №А-67 и А-87

В Нижнем Новгороде 24 января проверили работу перевозчиков на маршрутах А-67 и А-87 в утренние часы пик. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем.
В ходе проверки на маршруте А-67 на остановке «Администрация Ленинского района» интервал движения составлял от 6 до 13 минут, при этом вместо 19 автобусов в расписании курсировало всего 16. Максимальная заполняемость наблюдалась только в 07:41.
Маршрут А-87 показал интервал от 6 до 14 минут, однако почти все автобусы были переполнены. Здесь также зафиксирован недостаток: 15 автобусов вместо запланированных 19.
С 10:00 количество автобусов на маршруте А-87 увеличилось до требуемого, а на маршруте А-67 улучшились показатели к 12:00. Повторная проверка планируется на следующей неделе. Напомним, ранее мы писали, что операцию «Бахус» проведут сотрудники ГАИ в Нижнем Новгороде.