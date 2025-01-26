В Самаре не видят перспектив в развитии метро

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС высказал свое мнение относительно общественного транспорта в Самаре. По мнению главы региона, метро в региональном центре жителями используется мало и не отвечает задачам гармоничного распределения транспортного потока.
По мнению главы региона, самарское метро занимает одно из последних мест по загруженности среди всех метрополитенов в стране. Он отметил, что система функционирует фрагментарно и не способствует эффективному распределению транспортных потоков.
Губернатор также добавил, что среди альтернатив метро планируется рассмотреть другие виды рельсового транспорта, особенно в контексте развития территорий, примыкающих к стадиону «Самара-Арена». Федорищев подчеркнул, что строительство станции «Театральная» будет доведено до конца.