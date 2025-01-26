«Белавиа» названа самой пунктуальной авиакомпанией в аэропорту Внуково

К слову, «Белавиа» уже имеет схожие награды от двух других московских аэропортов — Шереметьево, составляющего рейтинг пунктуальности Perfect Timing Awards 2024, лидером которого и стала «Белавиа» в номинации «Самая пунктуальная иностранная авиакомпания с объемом свыше 1500 взлетно-посадочных операций», и Домодедово, где белорусская авиакомпания стала победителем ежегодного конкурса пунктуальности Just in time в номинации «Самая пунктуальная авиакомпания стран СНГ».