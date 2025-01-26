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«Белавиа» названа самой пунктуальной авиакомпанией в аэропорту Внуково

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» признана самой пунктуальной авиакомпанией во всех аэропортах Москвы, куда совершает полеты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Источник: БЕЛТА

На днях «Белавиа» получила диплом: в Международном аэропорту Внуково награждали партнеров-победителей премии Vnukovo JetSet. Белорусская авиакомпания стала первой в категории «Самая пунктуальная иностранная авиакомпания (до 500 тыс. пассажиров)».

К слову, «Белавиа» уже имеет схожие награды от двух других московских аэропортов — Шереметьево, составляющего рейтинг пунктуальности Perfect Timing Awards 2024, лидером которого и стала «Белавиа» в номинации «Самая пунктуальная иностранная авиакомпания с объемом свыше 1500 взлетно-посадочных операций», и Домодедово, где белорусская авиакомпания стала победителем ежегодного конкурса пунктуальности Just in time в номинации «Самая пунктуальная авиакомпания стран СНГ».

Как напомнил белорусский авиаперевозчик, во Внуково «Белавиа» выполняет рейсы не только из Минска, но и из Гомеля.