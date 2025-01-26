В Свердловской области вырастут пособия для беременных и детей

Хорошие новости для будущих мам региона. В регионе вырос размер пособий, которые зависят от прожиточного минимума на 14,8%. Получателям пересчитают выплаты автоматически.
Повышенные выплаты беременным в 2025 году в Свердловской области будут поступать с 3 февраля. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по Свердловской области.
Начиная с февраля размер пособий для беременных женщин составляет от 9 568 до 19 136 рублей.
Для семей, которые обращаются в январе 2025 за этим пособием года впервые, выплата будет через 5 дней после обращения. После соответствующего одобрения. Оформление пособия производится через портал Госуслуг или отделения Социального фонда России.