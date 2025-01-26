В Челябинской области в декабре ускорился темп роста цен

Результаты мониторинга опубликовало челябинское отделение Банка России. По данным регулятора, в декабре прошлого года тем роста цен на Южном Урале составил 8,62% против ноябрьских 8,26%.
Тем не менее, несмотря на ускорение, уровень инфляции в Челябинской области остаётся ниже как среднероссийского значения (8,83%), так и среднего значения по Уральскому федеральному округу (9,52%).
Темп роста цен продовольственные товары в декабре составил 9,77%, увеличившись на 1,98%. Прежде всего это связано с удорожанием для собственников тепличных хозяйств логистики, электроэнергии и оплату труда. Как следствие, рост цен на огурцы и помидоры.
Кроме того, в декабре в Челябинской области отмечалось сокращение производства скота и птицы. Кроме того, для производителей данного вида продукции продолжили дорожать логистика, корма и упаковка.
В следствие этого замедлилось снижение цен на курятину, стала дороже свинина, молочные продукты стали дорожать быстрее, чем в позапрошлом году.
Среди непровольственных товаров тем роста цен достиг 4,66%. Аналитики ЦБ отмечают снижение предложения на бензин в целом по стране, а также рост затрат на логистику со стороны производителей топлива. Как следствие, продолжение повышения цен на бензин.
Кроме того, сыграло свою роль ослабление рубля, которое привело к удорожанию ряда импортируемых товаров. На это наложились увеличение трат поставщиков на логистику и заработные платы.
«Как результат, в декабре в годовом сопоставлении рост цен на парфюмерно-косметические товары ускорился, моющие и чистящие средства стали дороже, чем год назад (в ноябре были дешевле), а смартфоны, беспроводные наушники, электропылесосы и стиральные машины дешевели не так сильно, как в предыдущем месяце», — отметили в ЦБ.
В сфере же услуг, наоборот, отмечено снижения уровня инфляции с ноябрьских 13,85% до декабрьских 11,82%. Связано это в первую очередь с расширением предложения на рынке аренды квартир на длительный срок. В итоге замедлился годовой рост цен на данный вид услуг.