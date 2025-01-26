В Челябинской области в декабре ускорился темп роста цен

«Как результат, в декабре в годовом сопоставлении рост цен на парфюмерно-косметические товары ускорился, моющие и чистящие средства стали дороже, чем год назад (в ноябре были дешевле), а смартфоны, беспроводные наушники, электропылесосы и стиральные машины дешевели не так сильно, как в предыдущем месяце», — отметили в ЦБ.