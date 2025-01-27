Нацбанк уменьшил курс доллара и поднял курс евро на 27 января после выборов

Национальным банком скорректированы курсы валют на 27 января 2025 года, понедельник. Так, курс российского рубля и курс евро заметно подросли, а курс доллара немного просел после выборов в Беларуси.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 27 января, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4147 белорусского рубля, 1 евро — 3,5829 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4235 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на пятницу, субботу и воскресенье — 24, 25 и 26 января соответственно, после выходных курс евро и курс российского рубля стали выше, а курс доллара тал ниже. Ощутимее других изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара потерял 0,0015 белрубля, евро вырос на 0,0255 белрубля, а курс российского рубля поднят сразу на 0,0114 белрубля.
А еще власти Беларуси выделят 7 млрд рублей на улучшение жизни белорусов в 9 районах.