Сроки предоставления земли в аренду сократили в Хабаровском крае

Министерство имущества края продолжает оптимизацию процедур выдачи земельных участков для улучшения инвестиционного климата. Средний срок получения земли в аренду сократился с 182 до 107 дней по торгам и с 171 до 81 дня без торгов. Это поможет предпринимателям быстрее начать бизнес в регионе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Земельные участки теперь можно получить без торгов, в том числе для реализации крупных инвестиционных проектов, концессионных соглашений и партнёрств между государством и частными компаниями. Также такая возможность предусмотрена для крестьянско-фермерских хозяйств.
«В 2024 году был принят закон, который позволяет устанавливать начальную цену на право аренды земельного участка в процентах от его кадастровой стоимости, в зависимости от категории земли. Это нововведение сократило время, необходимое для заключения договора аренды по итогам аукциона», — рассказал министр имущества края Никита Матвеев.
Для инвесторов внедрен механизм постановки земельных участков на кадастровый учет в «два касания» — заключение договора и получение выписки из ЕГРН. В Хабаровском крае срок утверждения схемы участка сокращен до девяти рабочих дней.