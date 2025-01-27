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Сроки предоставления земли в аренду сократили в Хабаровском крае

Новые меры ускорят запуск бизнеса в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Министерство имущества края продолжает оптимизацию процедур выдачи земельных участков для улучшения инвестиционного климата. Средний срок получения земли в аренду сократился с 182 до 107 дней по торгам и с 171 до 81 дня без торгов. Это поможет предпринимателям быстрее начать бизнес в регионе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Земельные участки теперь можно получить без торгов, в том числе для реализации крупных инвестиционных проектов, концессионных соглашений и партнёрств между государством и частными компаниями. Также такая возможность предусмотрена для крестьянско-фермерских хозяйств.

«В 2024 году был принят закон, который позволяет устанавливать начальную цену на право аренды земельного участка в процентах от его кадастровой стоимости, в зависимости от категории земли. Это нововведение сократило время, необходимое для заключения договора аренды по итогам аукциона», — рассказал министр имущества края Никита Матвеев.

Для инвесторов внедрен механизм постановки земельных участков на кадастровый учет в «два касания» — заключение договора и получение выписки из ЕГРН. В Хабаровском крае срок утверждения схемы участка сокращен до девяти рабочих дней.

недвижимость