Сроки предоставления земли в аренду сократили в Хабаровском крае

«В 2024 году был принят закон, который позволяет устанавливать начальную цену на право аренды земельного участка в процентах от его кадастровой стоимости, в зависимости от категории земли. Это нововведение сократило время, необходимое для заключения договора аренды по итогам аукциона», — рассказал министр имущества края Никита Матвеев.