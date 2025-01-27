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В Челябинске в январе подорожали квартиры в новостройках

Вышло в свет исследование, посвященное ситуации на рынке нового жилья в разных российских городах в январе 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Свежие данные по средней стоимости квадратного метра в новостройках опубликовал «Коммерсант». По этим выкладкам в Челябинске в первый месяц года цена за «квадрат» нового жилья достигла уровня в 154,6 рублей. За месяц показатель вырос почти на шесть тысяч рублей (плюс 3,9%). Отметим, что в январе 2024 года один квадратный метр в челябинских новостройках в среднем был дешевле почти на 18 тысяч рублей.

Среди крупнейших региональных рынков Челябинск по цене за новостройки в настоящее время занимает 9 место. Дороже новое жилье фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе.

недвижимость