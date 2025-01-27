В Челябинске в январе подорожали квартиры в новостройках

Свежие данные по средней стоимости квадратного метра в новостройках опубликовал «Коммерсант». По этим выкладкам в Челябинске в первый месяц года цена за «квадрат» нового жилья достигла уровня в 154,6 рублей. За месяц показатель вырос почти на шесть тысяч рублей (плюс 3,9%). Отметим, что в январе 2024 года один квадратный метр в челябинских новостройках в среднем был дешевле почти на 18 тысяч рублей.