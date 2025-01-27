В Красноярске магазин фермерских продуктов засудили за продажу молока без маркировки

Как рассказали в пресс-службе ведомства, информация подтвердилась во время проверки. По закону каждая упаковка должна иметь этикетку с основной информацией и Data Matrix-код, который позволяет потребителю проверить продукт по системе «Честный знак».
Роспотребнадзор объявил магазину предостережение, но нарушение устранено не было. Тогда ведомство обратилось в суд.
Действия ИП Чанчиковой Д. В. признаны незаконными. Предприниматель обязана прекратить продажу коровьего и козьего молока без маркировки и штрихкода в формате Data Matrix. Решение суда вступило в законную силу.