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В Красноярске магазин фермерских продуктов засудили за продажу молока без маркировки

Красноярец пожаловался в Роспотребнадзор на магазин «Роклан мясные традиции» на ул. Академика Киренского из-за коровьего и козьего молока неизвестного происхождения, упакованного в пластиковые бутылки объёмом 1 л и 0,5 л без какой-либо маркировки.

Источник: Соцсети

Как рассказали в пресс-службе ведомства, информация подтвердилась во время проверки. По закону каждая упаковка должна иметь этикетку с основной информацией и Data Matrix-код, который позволяет потребителю проверить продукт по системе «Честный знак».

Роспотребнадзор объявил магазину предостережение, но нарушение устранено не было. Тогда ведомство обратилось в суд.

Действия ИП Чанчиковой Д. В. признаны незаконными. Предприниматель обязана прекратить продажу коровьего и козьего молока без маркировки и штрихкода в формате Data Matrix. Решение суда вступило в законную силу.

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