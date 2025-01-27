Землям омской «ОШИ» нашли новых хозяев

Два других востребованных на торгах участка расположены в селе Морозовка. Так, порядка 156 тысяч рублей банкротящейся «Продовольственной корпорации “ОША”» удастся выручить за участок с кадастровым номером 55:20:120701:338 в районе улицы Юбилейной площадью свыше 1,2 тысячи кв.м., которым заинтересовался омский предприниматель Антон Сверлов, специализирующийся на покупке и продаже собственного недвижимого имущества. Еще 101 тысячу рублей готов заплатить бывший ИП Игорь Коншу за участок по улице Лесной площадью около 500 квадратных метров.