Землям омской «ОШИ» нашли новых хозяев

В каждом из случаев речь идет о земельном участке «ПК “ОША”». Собственно, шесть из семи лотов представляют собой земли сельскохозяйственного назначения. За два из них развернулась конкурентная борьба, еще один отойдет единственному «заинтересанту» по начальной цене.
Наиболее дорогостоящим оказался земельный надел площадью без малого 14,7 тысячи кв.м. в районе улицы Зеленой в деревне Ракитинка Омского района: он ушел с молотка за 704 тысячи рублей. Согласно протоколу, недвижимость согласился приобрести омич, зарегистрированный в статусе самозанятого.
Два других востребованных на торгах участка расположены в селе Морозовка. Так, порядка 156 тысяч рублей банкротящейся «Продовольственной корпорации “ОША”» удастся выручить за участок с кадастровым номером 55:20:120701:338 в районе улицы Юбилейной площадью свыше 1,2 тысячи кв.м., которым заинтересовался омский предприниматель Антон Сверлов, специализирующийся на покупке и продаже собственного недвижимого имущества. Еще 101 тысячу рублей готов заплатить бывший ИП Игорь Коншу за участок по улице Лесной площадью около 500 квадратных метров.
Напомним, в январе 2025 года представлены планы по жилой застройке территории бывшей птицефабрики «ОША», расположенной между микрорайоном «Московка» и селом Морозовка. Эти территории обрели нового хозяина в июне 2023 года. Сама же «Продовольственная корпорация “ОША”» обанкротилась еще в конце 2020 года.