Сергей Шелест высказал мнение о будущем метро в Омске

Сергей Шелест, мэр Омска, в интервью порталу NGS55.RU прокомментировал долгожданный вопрос о строительстве метрополитена в городе. Он отметил, что окончательное решение о том, будет ли это метро или метротрам, пока не принято, однако подчеркнул, что склоняется к метротраму.