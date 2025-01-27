Сергей Шелест высказал мнение о будущем метро в Омске

Сергей Шелест, мэр Омска, в интервью порталу NGS55.RU прокомментировал долгожданный вопрос о строительстве метрополитена в городе. Он отметил, что окончательное решение о том, будет ли это метро или метротрам, пока не принято, однако подчеркнул, что склоняется к метротраму.
Мэр объяснил свою позицию, отметив, что в прошлом, когда проектировалась идея метро, в Октябрьском округе Омска работали десятки тысяч людей на крупных заводах. Сейчас же число рабочих мест в этом районе значительно сократилось, и большинство людей предпочитают ездить на своих автомобилях или использовать автобусное сообщение.
По словам Шелеста, даже если метро в Омске будет построено, оно потребует значительных расходов на содержание и эксплуатацию, а также возникает вопрос о его экономической эффективности. «Будет ли у него свой пассажир?» — подчеркнул мэр.
Напомним, ранее в Омске обсуждали проект, который предусматривает завершение строительства метро и интеграцию его с существующей трамвайной сетью. Согласно планам, трамвайная линия может быть соединена с подземной частью, таким образом образуется метротрам — транспортная система, которая сочетает в себе преимущества как метро, так и трамвая.