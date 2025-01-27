Волгоградцев предупредили об опасной икре от предприятия-призрака

Специалисты ведомства обнаружили в обороте икорную продукцию, которую производит предприниматель по юридическому адресу: Иркутская область, город Ангарск, 10-й микрорайон, дом № 47, помещение № 149. Однако в результате проверки оказалось, что производством продукции занимаются неустановленные лица в неизвестных условиях.
Также у этих производителей отсутствуют документы, подтверждающие качество, безопасность и соответствие обязательным требованиям. В этой связи их продукция может быть опасной для здоровья граждан.
Гражданам, юрлицам и индивидуальным предпринимателям в случае выявления продукции, произведенной несуществующим предприятием, следует незамедлительно сообщить об этом в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.