В Волгограде взлетела стоимость земли на Сарпинском

— У нас в товариществе продают два участка. Чтобы вы понимали, сейчас не сезон и переправа работает только в Кировском районе. Так люди сейчас сюда специально приезжают, переправляются и идут пешком через весь остров, чтобы посмотреть землю и побыстрее закрыть сделки. А это бкз малого два часа ходу. Раньше такого не было, — рассказала одна из дачниц.