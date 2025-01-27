Власти Хабаровского края и Уральский банк подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Дмитрий Демешин и президент банка УБРиР Алексей Долгов подписали соглашение о сотрудничестве. УБРиР — один из крупнейших универсальных банков России, осуществляет деятельность с 1990 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Входит в список 30 крупнейших банков России по активам, в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг.
— Вхождение новых кредитных организаций на территорию края способствует расширению финансовой доступности для жителей, открывает дополнительные возможности бизнесу в Хабаровском крае, — отметил глава региона.
В ходе встречи Алексей Долгов рассказал о возможностях банка в реализации проектов на территории Хабаровского края. УБРиР планирует развивать платежную инфраструктуру на территории края, помогать в реализации проектов по оказанию государственных и муниципальных услуг населению в электронной форме и участвовать в концессионных соглашениях по программам государственно-частного партнерства.
Приоритетами работы банка в обслуживании физических лиц в крае является ипотечное кредитование, в том числе по программе «Дальневосточная ипотека», а также эмиссия и сопровождение банковских карт в рамках зарплатных проектов.
В стадии обсуждения — организация присутствия УБРиР на территории строящегося финансово-делового центра «Хабаровск-Сити».
— Банк готов участвовать в решении актуальных для края инфраструктурных и социальных задач, в том числе с учетом нашего опыта в сфере развития финансовой грамотности. Признательны за доверие и возможность совместной работы! — сказал президент УБРиР.
По словам Алексея Долгова, банк планирует участвовать в проекте по созданию площадки для занятий киберспортом на базе Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске. Банк уже имеет опыт участия в реализации аналогичного проекта в Екатеринбурге.
Еще одна инициатива УБРиР, которую планируется реализовать на территории края, — благотворительная программа «Дети верят в чудо». Программа работает с 2008 года и направлена на адаптацию и поддержку подопечных различных социально-реабилитационных учреждений, ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, важным направлением сотрудничества станет работа по повышению финансовой грамотности для населения и предпринимателей региона. Бесплатный обучающий онлайн-курс банка направлен на развитие финансовой культуры.
— Наш президент Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь 21 век. Очень рассчитываем, что задачи социально-экономического развития вы будете воспринимать так же, как и власть. А мы во всех начинаниях будем вас поддерживать! — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.