Власти Хабаровского края и Уральский банк подписали соглашение о сотрудничестве

— Наш президент Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь 21 век. Очень рассчитываем, что задачи социально-экономического развития вы будете воспринимать так же, как и власть. А мы во всех начинаниях будем вас поддерживать! — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.