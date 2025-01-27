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В Ростове с маршрута сняли автобус с замерзающими пассажирами

В мкр. Суворовский был проведен рейд по муниципальным маршрутам, в результате которого с рейса сняли транспорт с неисправной системой отопления. Об этом сообщает персс-служба администрации Ростова.

Источник: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Проверка была проведена на маршрутах № 1, 1а, 10, 27, 43, 18, 18а и 81. Всего в работе общественного транспорта было выявлено 12 нарушений. В ходе мероприятия особое внимание уделялось обеспечению транспортными компаниями планового выпуска подвижного состава, соблюдению температурного режима, техническому и санитарному состоянию салонов транспортных средств.

Проверки проводятся в транспортных предприятиях, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах Ростова в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков выявил 13 нарушений в работе общественного транспорта во время плановой проверки.