Автоэксперт Кадаков: завод «Автотор» не должен самостоятельно продавать машины

«Упомянутые бренды не смогли занять достойное место на рынке. ~Это вина “Автотора” на все 100%, потому что компания просто не умеет продавать машины.~ Завод всегда занимался контрактной сборкой и позднее ему придется вернуться к этой истории. А заниматься дистрибьюцией уже будет кто-то другой», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и основатель «Автомаркетолога» Олег Мосеев.