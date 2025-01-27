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ЕАБР назвал причины роста ВВП в 2024 году в Беларуси

Евразийский банк развития подтвердил, что белорусский промышленный сектор остается основной точкой роста экономики страны.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Внутренний валовой продукт в Беларуси увеличился на 4% в 2024 году, констатировали специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР) в очередном обзоре.

«Ключевой драйвер экономики — промышленность, рост выпуска в которой на 5,4% обеспечил около 1,4% прироста ВВП за 2024 год», — говорится в сообщении.

Аналитики финучреждения также отметили, что значимую роль в расширении экономической активности страны сыграла торговля, которая сформировала около 0,5% прироста ВВП на фоне роста розничной торговли на 11,8% и оптового товарооборота на 2,6%.

В сельском хозяйстве темпы роста сложились в прошлом году на уровне 3,4%, обеспечив около 0,2% прироста ВВП. Инвестиции в основной капитал увеличились за 2024-й на 8%.

В ЕАБР проинформировали, что в 2025 году прогнозируется сохранение положительной динамики экономической активности в Беларуси.

Основные экономические показатели

Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщал, что основные экономические показатели в 2024 году выполнены и перевыполнены, за исключением экспорта.

«Мы получили определенные результаты, которые можно назвать достаточно неплохими. Ключевой показатель — валовой внутренний продукт. Задание было 103,8%, по факту мы сработали на 104% ровно», — проинформировал премьер.

Еще один очень важный, помимо ВВП, показатель качественного роста экономики — инвестиции. При задании 103,9% они составили 108%, в два раза превысив план. Доходы населения при задании 103,5% выросли на 109,5% — речь идет о реальных располагаемых доходах.

экономика