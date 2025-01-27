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На Литовском валу в Калининграде отремонтируют дом 1929 года

Специалисты приведут в порядок фасад здания.

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На Литовском валу в Калининграде отремонтируют дом 1929 года постройки. Общая площадь здания — более 1 759 квадратных метров.

Жилой дом располагается на Литовском валу, 49−55. Комплекс зданий построили на месте разобранных сооружений бастиона «Купфертайх» и Закхаймского равелина.

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в региональном Фонде капремонта в ответе на информационный запрос, дом включили в план на 2025 год. Специалисты приведут в порядок фасад здания.

Всего в 2025 году в Калининграде планируют отремонтировать 257 домов. Основной объём работ выполнят в Калининграде. Фонд планирует отремонтировать 55 крыш и 84 фасада. На втором месте по объёму работ — Советск.

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