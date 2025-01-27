Добыча нефти на Тенгизе вырастет на 25% в 2025 году

Об этом компания Chevron заявила в январском релизе своих прогнозов. В компании полагают, что с запуском Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД) на месторождении Тенгиз чистый денежный поток ТОО «СП “Тенгизшевройл” в 2025 году составит $8 млрд, а с 2026 года — $10 млрд.