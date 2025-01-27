Более 200 миллионов леев пойдет на модернизацию вузов — Минобразования

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. В 2025 году Министерство образования и исследований Молдовы направит более 200 миллионов леев на модернизацию и популяризацию высшего образования в республике.
В ходе встречи руководства министерства с ректорами молдавских вузов обсуждались приоритеты развития учебных заведений страны, модернизация университетской инфраструктуры, совершенствование преподавания и привлечение молодежи в систему образования.
Данные инвестиции необходимы для непрерывного улучшения качества обучения и повышения привлекательности получения высшего образования в Молдове. В этом году наша цель — увеличить число молодых людей, которые остаются в стране, чтобы получить высшее образование дома, чтобы шесть из 10 выпускников лицеев сделали такой выбор.
Для этого ведомство совместно с университетами страны проведет национальную кампанию по информированию о предложениях по образованию молдавских вузов. Мероприятия будут проводиться с марта по май 2025 года среди выпускников средних школ и колледжей страны.
Также кампания «Выбери профессию учителя!» будет продолжена с целью привлечения более двух тысяч студентов на педагогические программы и трудоустройства 500 выпускников в молдавских школах.
Кроме того, будут расширены программы дуального образования. В 2025 году планируется принять около 150 студентов на эти курсы, которые реализуются в партнерстве с 50 компаниями. На эти направления будет выделено не менее 5% бюджетных мест.