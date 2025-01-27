На заводе под Неманом начали производить мармелад из ягод и фруктов

На заводе под Неманом начали изготавливать мармелад из ягод и фруктов. Специалисты отрабатывают технологию производства. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказала финансовый директор ООО «Неманские сады» Оксана Казённова.
Компания уже разработала линейку из восьми моновкусов и одного ассорти. Пока завод выпускает продукцию небольшими партиями. Основной объём поставляют в замок Шаакен.
«Пока это не массовое производство. Отрабатываем и потихоньку выходим на рынок. В ассорти у нас идёт пряное яблоко, жгучая клубника и мармелад из чёрной смородины. В основном все мармелады у нас с пряностями. Они так и называются: пряная черника, пряная облепиха. Они все с остринкой и с каким-то специями на основе ягодного пюре. Срок хранения маленький, три месяца, то есть мармелад без консервантов», — рассказала Оксана Казёнова.
Также на заводе будут изготавливать джемы и термостабильные начинки для выпечки. Их производство планируют запустить весной. «Во всю идёт наладка оборудования, разработка техпроцессов по ассортименту продукции. Ориентировочно открытие будет весной. Всё в работе», — отметила финдиректор компании.
«Неманские сады» собрали первый урожай чёрной смородины в 2022 году. Свежие ягоды поставляют в магазин «Кооператив» и розничные сети Гвардейска и Калининграда. Фермеры также используют их для изготовления сыра с чёрной смородиной. Часть урожая замораживают и транспортируют в другие регионы страны.
В 2023 году в Неманском округе начали производить яблочный сыр. Предприятие «Тильзит — Рагнит» также использует сырьё из «Неманских садов».