На заводе под Неманом начали производить мармелад из ягод и фруктов

«Пока это не массовое производство. Отрабатываем и потихоньку выходим на рынок. В ассорти у нас идёт пряное яблоко, жгучая клубника и мармелад из чёрной смородины. В основном все мармелады у нас с пряностями. Они так и называются: пряная черника, пряная облепиха. Они все с остринкой и с каким-то специями на основе ягодного пюре. Срок хранения маленький, три месяца, то есть мармелад без консервантов», — рассказала Оксана Казёнова.