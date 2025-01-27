Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

«Сейчас администрация губернатора готовит большое исковое заявление в отношении крупнейшей концессии, которая была заключена, была реализована, видим там много несправедливости, хотим в интересах жителей региона ее поправлять. Сейчас так аккуратно скажу, пока не дойдем до реализации», — сообщил губернатор.
Вероятно речь идет о строительстве Климовского моста через Волгу — именно этот проект на данный момент является крупнейшей концессией, реализованной в Самарской области и ранее вызывал критику властей.
Дважды критиковал концессионное соглашение о строительстве Климовского моста и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отмечал, что объект потребовал больших затрат, а бюджет региона теперь должен концессионеру 94 млрд руб., потому что вместо расчетного трафика в 36 тыс. автомобилей в сутки по мосту проезжает лишь 15 тыс. автомобилей.
Напомним, ранее губернатор запретил в 2025 г. заключать новые концессионные соглашения в Самарской области.
В интервью ТАССу он объяснил это решение несколькими факторами — высокой ключевой ставкой, неприемлемостью подходов к концессиям прежней управленческой командой региона.
«Например, строить то, что стоит 80 млрд, за 160. Это не совсем про макроэкономику, это про здравый смысл. Или кампус строить в чистом поле, а не рядом с вузом, за федеральный грант 10 млрд рублей, а региональный — еще 30 млрд, а еще концессионное соглашение, которое банку отдает просто 24 млрд рублей снова региональных денег. Такие контракты не будут у нас», — заявил Вячеслав Федорищев.
Альтернативой концессионным соглашениям он назвал увеличение доходов бюджета, в том числе за счет работы с крупными налогоплательщиками работа выстроена недостаточно хорошо, и повышение эффективности расходования бюджетных средств: «Мы существенно нарастили возможности бюджета, расширили статьи финансирования социально значимых статей. Автодороги ремонтируем, которые у нас, в автомобильной столице, в ужасном состоянии. Фактически удвоили бюджеты дорожного фонда».
Также глава региона отметил, что остается такой инструмент, как прямые заимствования: «Потому что концессия — это инструмент, в котором ты платишь и за стройку, и за банковские проценты к этой стройке, и за работу разных людей — управляющих компаний, концессионеров и так далее. Зачастую это оправданно, когда с этим приходят какие-то дополнительные компетенции. Если это просто бизнес, который зарабатывает на том, чтобы тебе предоставили банковский кредит, это глупость, такого мы делать не будем».
Отметим, что ранее о переговорах по поводу изменения условий концессии по Климовскому мосту в интервью Волга Ньюс рассказывал председатель областного правительства Михаил Смирнов.
«Определенные переговоры идут. Не могу сказать, что они нравятся концессионеру. Пока решений не принято. Но оставить как есть мы не можем. С одной стороны, нельзя концессионера оставить в состоянии дефолта. С другой стороны, у бюджета нет возможности платить те выплаты, которые предусмотрены. Точнее, возможность, конечно, есть, но тогда мы не сможем ремонтировать практически никакие другие дороги, например. Что важнее — платить за мост, по которому ездит чуть более пяти тысяч автомобилей в сутки, или ремонтировать около 40 тысяч километров дорог?», — отмечал глава кабмина.