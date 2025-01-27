Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

«Определенные переговоры идут. Не могу сказать, что они нравятся концессионеру. Пока решений не принято. Но оставить как есть мы не можем. С одной стороны, нельзя концессионера оставить в состоянии дефолта. С другой стороны, у бюджета нет возможности платить те выплаты, которые предусмотрены. Точнее, возможность, конечно, есть, но тогда мы не сможем ремонтировать практически никакие другие дороги, например. Что важнее — платить за мост, по которому ездит чуть более пяти тысяч автомобилей в сутки, или ремонтировать около 40 тысяч километров дорог?», — отмечал глава кабмина.