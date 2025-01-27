В Омской области ускорилась инфляция

В декабре 2024 года годовая инфляция в Омской области достигла 9,8%. На рост цен повлияли увеличение издержек производителей и снижение предложения по ряду товаров.
Как отметил управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов, ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы, стало одним из факторов, вызвавших удорожание товаров и услуг.
«Мы видим, что в целом по стране высокий внутренний спрос продолжает значительно опережать объемы выпуска товаров и услуг. Ослабление рубля, которое случилось в предыдущие месяцы, также повлияло на рост цен широкого круга товаров и услуг. Жесткие денежно-кредитные условия в этой ситуации нужны, чтобы замедлить инфляцию и вернуть её к цели в 4% в следующем году», — отметил он.
Наибольший рост цен зафиксирован на мясо, молочные продукты и автомобили. У производителей мясной и молочной продукции увеличились затраты на зарплаты и перевозки, а местные животноводы сократили объемы производства. Это ускорило рост цен на соответствующую продукцию.
Кроме того, подорожание новых и подержанных иномарок объясняется тем, что автосалоны включают в стоимость возросшие затраты на закупку и доставку автомобилей.