В Омской области ускорилась инфляция

«Мы видим, что в целом по стране высокий внутренний спрос продолжает значительно опережать объемы выпуска товаров и услуг. Ослабление рубля, которое случилось в предыдущие месяцы, также повлияло на рост цен широкого круга товаров и услуг. Жесткие денежно-кредитные условия в этой ситуации нужны, чтобы замедлить инфляцию и вернуть её к цели в 4% в следующем году», — отметил он.