В Калининградской области не будут пересчитывать тарифы на электроэнергию

«Тарифы на электроэнергию устанавливаются на срок не менее 12 месяцев и изменению в течение этого времени не подлежат, если иное не будет установлено отдельным решением правительства РФ. В настоящее время отсутствует законодательное основание для регионов к их пересмотру в течение 2025 года. Однако служба тщательно проанализирует все данные по электропотреблению населением по факту за 2025 год и примет во внимание при проведении тарифной кампании 2026 года», — говорится в сообщении.