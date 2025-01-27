В Калининградской области не будут пересчитывать тарифы на электроэнергию. Об этом сообщили представители региональной службы по госрегулированию цен и тарифов в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
«Тарифы на электроэнергию устанавливаются на срок не менее 12 месяцев и изменению в течение этого времени не подлежат, если иное не будет установлено отдельным решением правительства РФ. В настоящее время отсутствует законодательное основание для регионов к их пересмотру в течение 2025 года. Однако служба тщательно проанализирует все данные по электропотреблению населением по факту за 2025 год и примет во внимание при проведении тарифной кампании 2026 года», — говорится в сообщении.
В комментариях под другой публикацией Беспрозванных представители службы добавили, что рост индекса платы граждан, согласно законодательству, не может превысить по региону 12,6%.
«Это средняя предельная величина роста для всего комплекса коммунальной платы, в котором изменение индекса по каждой услуге может быть индивидуальным. Поэтому изменение тарифа на электрическую энергию для населения установлено в полном соответствии с российским законодательством», — подчеркнули специалисты.
Власти региона считают, что тарифы на электроэнергию в области ниже экономически обоснованного уровня. Калининградцы пожаловались Владимиру Путину на предстоящий резкий рост расходов на свет.