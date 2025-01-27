AmberForum переезжает из Светлогорска в Подмосковье

AmberForum 2025 будет посвящен 80-летию Великой Победы и развитию российской янтарной отрасли. В рамках форума пройдут аукционы, модные показы, выставка изделий из янтаря и деловые сессии. Новая площадка форума повысит логистическую доступность и эффективность бизнес-коммуникаций.
AmberForum проводится с 2016 года и является важным событием для янтарной индустрии. Форум способствует обмену опытом, выработке решений по развитию отрасли и привлечению внимания к российскому янтарю. Калининградский янтарный комбинат Ростеха увеличил объем добычи янтаря более чем вдвое за последние 10 лет: в 2024 году добыто 627 тонн сырца, что стало абсолютным рекордом для Приморского месторождения, разработка которого ведется предприятием. За последние два года ювелирное производство комбината удвоило объем собственной переработки до 25 тонн в год.
«Для нас важно, что новая площадка расположена в одном из самых логистически развитых мест страны. Это устранит фактор анклавности предыдущей площадки, повысит доступность форума и эффективность бизнес-коммуникаций как на российском, так и на международном уровнях. Также размер площадки позволит не ограничивать количество экспонентов единственной в России специализированной выставки изделий из янтаря, которая является частью форума. В Светлогорске свой продукт могли представить только 35 переработчиков янтаря. При этом желающих было как минимум в два раза больше. Уверены, что в этом году мест хватит всем», — комментирует генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.