AmberForum переезжает из Светлогорска в Подмосковье

«Для нас важно, что новая площадка расположена в одном из самых логистически развитых мест страны. Это устранит фактор анклавности предыдущей площадки, повысит доступность форума и эффективность бизнес-коммуникаций как на российском, так и на международном уровнях. Также размер площадки позволит не ограничивать количество экспонентов единственной в России специализированной выставки изделий из янтаря, которая является частью форума. В Светлогорске свой продукт могли представить только 35 переработчиков янтаря. При этом желающих было как минимум в два раза больше. Уверены, что в этом году мест хватит всем», — комментирует генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.