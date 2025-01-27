Судебная эпопея вокруг займа Новосибирского метрополитена: что дальше?

Тем не менее, в январе 2025 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил это решение, а также постановление апелляционной инстанции, и направил дело на новое рассмотрение. Ключевым аргументом суда стало то, что МУП «Новосибирский метрополитен», как не являющееся кредитной организацией, не имело права выдавать займы. Это создает правовую неопределенность и может затянуть разбирательства, ставя под угрозу возврат средств, особенно с учетом вероятного банкротства подрядчика.