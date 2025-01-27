Судебная эпопея вокруг займа Новосибирского метрополитена: что дальше?
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Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решения предыдущих инстанций по делу МУП «Новосибирский метрополитен» и ООО «СпецТрансСтрой», поставив под сомнение правомерность предоставления займа. Дело направлено на новое рассмотрение, а деньги остаются под угрозой невозврата.
фото: НДН.инфо.
В марте 2023 года МУП «Новосибирский метрополитен» предоставил ООО «СпецТрансСтрой» заем в размере 200 миллионов рублей. Средства были выделены на завершение строительства станции метро «Спортивная». Согласно условиям договора, заем должен был быть возвращен до 1 августа 2023 года под 9% годовых.
Однако подрядчик не выполнил своих обязательств, и заем так и не был возвращен. В результате метрополитен обратился в суд. 31 мая 2024 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу метрополитена, обязав ООО «СпецТрансСтрой» выплатить более 278 миллионов рублей, включая основной долг, проценты и неустойку.
Тем не менее, в январе 2025 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил это решение, а также постановление апелляционной инстанции, и направил дело на новое рассмотрение. Ключевым аргументом суда стало то, что МУП «Новосибирский метрополитен», как не являющееся кредитной организацией, не имело права выдавать займы. Это создает правовую неопределенность и может затянуть разбирательства, ставя под угрозу возврат средств, особенно с учетом вероятного банкротства подрядчика.
На данный момент будущее дела остается неопределенным. Новое судебное разбирательство определит, сможет ли метрополитен вернуть выделенные средства, однако риски их утраты выглядят значительными.
Антон Зевакин