Мэрия планирует продать на торгах участок под склад у Западного обхода

«Данная территория подлежит вовлечению в оборот», — сообщила на заседании комиссии 24 января замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности края Виктория Бабушкина. По данным обосновывающих материалов к заседанию комиссии, сейчас прорабатывается вопрос вовлечения этого участка в хозяйственный оборот с помощью проведения аукциона по территории для размещения объектов складского назначения. Площадь этой территории, расположенной в Индустриальном районе города, 3,4 тыс. кв. м.