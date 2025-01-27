Парк пригородных электропоездов обновили в Хабаровском крае

В Хабаровский край поступили две новые электрички ЭП3Д с Демиховского завода. Регион стал первым на Дальнем Востоке, где пригородные маршруты полностью обеспечены современными электропоездами. Один из новых составов уже вышел в первый рейс. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сегодня электропоезд ЭП3Д отправился из Хабаровска в Хор. Второй состав завершает подготовку и скоро выйдет на маршрут. С учетом новых электричек парк пригородных поездов края насчитывает шесть современных составов. Четыре из них четырехвагонные, два — шестивагонные.
Электропоезда ЭП3Д обеспечивают комфорт, удобство и безопасность пассажиров. Обновление парка — одно из главных направлений развития транспортного комплекса региона.