Парк пригородных электропоездов обновили в Хабаровском крае

В Хабаровский край поступили две новые электрички ЭП3Д с Демиховского завода. Регион стал первым на Дальнем Востоке, где пригородные маршруты полностью обеспечены современными электропоездами. Один из новых составов уже вышел в первый рейс. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".