В Минусинске три бизнесмена отказались от иска к мэру

Однако в итоге они отказались от своих претензий, и суд прекратил рассмотрение дела. Об этом сообщили на сайте ведомства.
История началась, когда три предпринимателя обратились в Арбитражный суд Красноярского края с жалобой на главу Минусинска. Причиной стала встреча мэра с горожанами в Центре культурного развития «Звездный». На этой встрече, по словам предпринимателей, глава города сделал публичные заявления, которые поставили под сомнение законность их бизнеса.
23 января 2024 года предприниматели отозвали свой иск, и суд принял решение о прекращении дела. Это решение пока не вступило в законную силу.
Дело рассматривалось в Арбитражном суде Красноярского края под номером А33−34722/2023.
Ранее в Красноярском крае уволили первого вице-мэра Минусинска из-за утраты доверия.