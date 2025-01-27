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В Минусинске три бизнесмена отказались от иска к мэру

Минусинские предприниматели требовали защитить их честь, достоинство и деловую репутацию, которые, по их мнению, пострадали из-за публичных высказываний главы города.

Источник: Reuters

Однако в итоге они отказались от своих претензий, и суд прекратил рассмотрение дела. Об этом сообщили на сайте ведомства.

История началась, когда три предпринимателя обратились в Арбитражный суд Красноярского края с жалобой на главу Минусинска. Причиной стала встреча мэра с горожанами в Центре культурного развития «Звездный». На этой встрече, по словам предпринимателей, глава города сделал публичные заявления, которые поставили под сомнение законность их бизнеса.

23 января 2024 года предприниматели отозвали свой иск, и суд принял решение о прекращении дела. Это решение пока не вступило в законную силу.

Дело рассматривалось в Арбитражном суде Красноярского края под номером А33−34722/2023.

Ранее в Красноярском крае уволили первого вице-мэра Минусинска из-за утраты доверия.