В Минусинске три бизнесмена отказались от иска к мэру

История началась, когда три предпринимателя обратились в Арбитражный суд Красноярского края с жалобой на главу Минусинска. Причиной стала встреча мэра с горожанами в Центре культурного развития «Звездный». На этой встрече, по словам предпринимателей, глава города сделал публичные заявления, которые поставили под сомнение законность их бизнеса.