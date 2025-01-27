В Волгограде напомнили о налогах, которые нужно заплатить до 28 января

До 28 января 2024 года необходимо перечислить следующие платежи: ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за декабрь 2024 года, а также первый авансовый платеж по этому налогу за первый квартал 2025 года; налог на прибыль, удержанный при выплате дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за декабрь 2024 года; страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за декабрь 2024 года; сумму удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 января 2025 года; одну треть налога на добавленную стоимость за четвертый квартал 2024 года; налог на добычу полезных ископаемых за декабрь 2024 года; налог на профессиональный доход за декабрь 2024 года; акцизы за декабрь 2024 года; налог, связанный с прекращением предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения, согласно уведомлению в рамках пункта 8 статьи 346.13 НК РФ, за декабрь 2024 года; налог за утрату права на применение упрощенной системы налогообложения за четвертый квартал 2023 года (на основании пункта 4 статьи 346.13 НК РФ); единый сельскохозяйственный налог за декабрь 2024 года, связанный с прекращением деятельности как сельскохозяйственного товаропроизводителя (в соответствии с пунктом 9 статьи 346.3 НК РФ).