Размер социальных выплат увеличили нижегородским медикам-бюджетникам

По словам председателя профсоюза работников регионального здравоохранения Василия Приказнова, ощутимую прибавку получат медики населенных пунктов, где проживают от 50 000 до 100 000 человек. Тема соцвыплат часто вызывает много вопросов, поэтому для членов профсоюза открыта горячая линия обращений.