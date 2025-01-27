Размер социальных выплат увеличили нижегородским медикам-бюджетникам

Размер социальных выплат увеличили медикам-бюджетникам в Нижегородской области. Изменения внесены в соответствующее постановление областного правительства, сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».
На повышенные выплаты претендуют медики, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, не входящую в базовую программу ОМС. К этой категории относятся врачи-психиатры, наркологи, работники ФАПов, средний и младший персонал.
По словам председателя профсоюза работников регионального здравоохранения Василия Приказнова, ощутимую прибавку получат медики населенных пунктов, где проживают от 50 000 до 100 000 человек. Тема соцвыплат часто вызывает много вопросов, поэтому для членов профсоюза открыта горячая линия обращений.
«Размеры специальных социальных выплат медицинским работникам станций скорой медицинской помощи, центра медицины катастроф, выездных паллиативных бригад при стационарах, а также водителям машин скорой медицинской помощи сохранены на прежнем уровне», — говорится в сообщении.
Увеличение коснется только врачей-бюджетников. Медикам, которые работают в системе ОМС, назначили повышенные выплаты еще весной прошлого года.
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