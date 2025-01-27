В России проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий

На 9,52% проиндексируют выплаты ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцев, Героев России, Героев Труда и людей с инвалидностью всех трех групп. Также вырастет материнский капитал. Сумма единовременной выплаты по случаю рождения первого ребенка составит 690 тысяч рублей. Пособие на второго и последующего будет достигать 912 тысяч рублей.