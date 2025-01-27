Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий

С 1 февраля текущего года, согласно постановлению Правительства РФ, будет проиндексировано более 40 социальных выплат и пособий. Об этом сообщил во время совещания с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: Новая Кубань

На 9,52% проиндексируют выплаты ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцев, Героев России, Героев Труда и людей с инвалидностью всех трех групп. Также вырастет материнский капитал. Сумма единовременной выплаты по случаю рождения первого ребенка составит 690 тысяч рублей. Пособие на второго и последующего будет достигать 912 тысяч рублей.

«Также будут дополнительно проиндексированы страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Доплату за январь пенсионерам перечислят в феврале», — добавили в пресс-службе Правительства России.

Кроме того, по поручению президента страны Владимира Путина, теперь каждый год будет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы.