В России проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий

На 9,52% проиндексируют выплаты ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцев, Героев России, Героев Труда и людей с инвалидностью всех трех групп. Также вырастет материнский капитал. Сумма единовременной выплаты по случаю рождения первого ребенка составит 690 тысяч рублей. Пособие на второго и последующего будет достигать 912 тысяч рублей.
«Также будут дополнительно проиндексированы страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Доплату за январь пенсионерам перечислят в феврале», — добавили в пресс-службе Правительства России.
Кроме того, по поручению президента страны Владимира Путина, теперь каждый год будет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы.