Четвертую очередь «Титановой долины» оформят в Алапаевске в течение 2025 года

По словам господина Ионина, основной резидент площадки в Алапаевске — предприятие «Нейвасталь» по производству стальных мелющих шаров — планирует инвестировать в строительство четырех корпусов завода порядка 50 млрд руб. «Масштабный проект с точки зрения импортозамещения, потому что раньше эти шары закупались в Италии и других странах. Мы направили предварительную заявку в Минэкономразвития. Задача, которую губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит, — это чтобы площадка была оформлена официально в течение 2025 года. В целом, мы по графику идем», — добавил Дмитрий Ионин.