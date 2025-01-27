Четвертую очередь «Титановой долины» оформят в Алапаевске в течение 2025 года

По словам господина Ионина, основной резидент площадки в Алапаевске — предприятие «Нейвасталь» по производству стальных мелющих шаров — планирует инвестировать в строительство четырех корпусов завода порядка 50 млрд руб. «Масштабный проект с точки зрения импортозамещения, потому что раньше эти шары закупались в Италии и других странах. Мы направили предварительную заявку в Минэкономразвития. Задача, которую губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит, — это чтобы площадка была оформлена официально в течение 2025 года. В целом, мы по графику идем», — добавил Дмитрий Ионин.
Ранее сообщалось, что площадь новой территории «Титановой долины» составит 119 гектаров.
Напомним, в мае 2023 года министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило планировку площадки ОЭЗ «Титановая долина» в Алапаевском городском округе, где построят крупнейший в России завод по производству стальных шаров. Ранее в Алапаевске работал металлургический завод АМЗ, который был признан банкротом в сентябре 2018 года.
ОЭЗ «Титановая долина», созданная в 2010 году, сейчас состоит из двух площадок общей площадью 400 гектаров, расположенных в Верхней Салде и на Уктусе. «Титановая долина» является одним из ключевых инфраструктурных проектов, реализуемых в Свердловской области.