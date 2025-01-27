Госдолг Свердловской области снизился до 92,6 млрд руб

Задолженность Свердловской области по государственным ценным бумагам составляет 22,67 млрд руб., по бюджетным кредитам — 69,9 млрд руб. В ноябре задолженность по этим статьям составляла 33 млрд руб. и 70,9 млрд руб. соответственно.