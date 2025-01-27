Авиасубсидии калининградцев «размыли» на всех льготников

«Льготные категории граждан, которые лишились возможности летать в Калининград по субсидированным тарифам в 2024 году, теперь вновь могут воспользоваться этим правом», — сообщила заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова на круглом столе в Совете Федерации.