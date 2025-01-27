Авиасубсидии калининградцев «размыли» на всех льготников

Льготные категории граждан вновь могут летать в Калининград по субсидируемым тарифам.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Росавиации Наталью Андрианову.
«Льготные категории граждан, которые лишились возможности летать в Калининград по субсидированным тарифам в 2024 году, теперь вновь могут воспользоваться этим правом», — сообщила заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова на круглом столе в Совете Федерации.
К таким категориям отнесены молодежь, многодетные, пенсионеры и инвалиды.
Как отмечено в информации, в этом году по программе субсидирования региональных перевозок авиакомпаниям будут предоставляться средства только в низкий осенне-зимний сезон.
«С мая по сентябрь (высокий сезон — прим. ТАСС) будут субсидироваться маршруты, требующие из федерального бюджета не более 5% от суммы субсидии», — добавил заместитель руководителя Росавиации.