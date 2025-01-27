Более 1,6 тыс километров дорог отремонтировали в Новосибирской области

Как отметил министр транспорта НСО Анатолий Костылевский, поддержка со стороны федералов позволила обновить как опорные магистрали, так и дороги к далеким населенным пунктам, а также автотранспорт в Новосибирске и районах НСО и снизить количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.