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Более 1,6 тыс километров дорог отремонтировали в Новосибирской области

Доля дорожной сети Новосибирска, соответствующая нормативным требованиям, выросла с 56,5% до 85,26%.

Источник: Соцсети

В Новосибирской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 6 лет отремонтированы 1680 км автомобильных дорог. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 37,6% в 2019 году до 61,42% в 2024-м. В самом Новосибирске показатель вырос с 56,5% до 85,26%.

В текущем году работы по улучшению состояния областной дорожной сети продолжатся в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как отметил министр транспорта НСО Анатолий Костылевский, поддержка со стороны федералов позволила обновить как опорные магистрали, так и дороги к далеким населенным пунктам, а также автотранспорт в Новосибирске и районах НСО и снизить количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Ранее сообщалось, что срок эксплуатации Гусинобродской свалки в Новосибирске оценили в 8 лет. Рекультивация намечена на 2029−2030 годы.

В Новосибирске на рынке раздельного сбора отходов формируется монополист.