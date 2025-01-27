Самые бедные в Европе: Молдова заняла последнее место в рейтинге по доступности бензина для рядовых жителей

Молдова заняла последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения. Рейтинг составлен исходя из объема бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы.
Так, жители Молдовы могут приобрести лишь 521 литр топлива, что в пять раз меньше лидирующего Люксембурга (более 2,7 тысячи литра), и в 2,3 раза меньше, чем в России (1242 литров).
Помимо Молдовы нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Венгрия, Хорватия, Словакия и Латвия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 700 литров бензина.
В первую пятерку рейтинга кроме Люксембурга входят также Великобритания, Австрия, Ирландия и Норвегия.