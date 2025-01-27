Волгоградцам назвали топ-20 самых высокооплачиваемых вакансий

27 января жителям Волгоградской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии. Кандидаты могут рассчитывать на зарплату от 100 до 167 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru аналитики hh.ru, которые проанализировали рынок труда, сотрудник должен иметь высшее образование и опыт работы.
Возглавил топ самых «дорогих» профессий оператор станков с ЧПУ, чья зарплата составила 164,7 тысячи рублей. В тройку лидеров также вошли сварщик (153,2 тысячи рублей) и токарь (152,1 тысячи рублей). Высокие зарплаты в Волгоградской области предлагались и другим специалистам: водителям (150,9 тысячи рублей), коммерческим (150 тысяч рублей) и генеральным (150 тысяч рублей) директорам, геодезистам (149,8 тысячи рублей).
В список профессий с высоким доходом также попали геологи (125 тысяч рублей), прорабы (120,9 тысячи рублей), техдиректора (120 тысяч рублей), машинисты (116,6 тысячи рублей), инженеры ПНР (110 тысяч рублей), курьеры (109 тысяч рублей), маляры (108,7 тысячи рублей), монтажники (108,5 тысячи рублей).
Неожиданно в топ попали руководители отдела продаж (108 тысяч рублей), директора по персоналу (105 тысяч рублей), главные инженеры проектов (100 тысяч рублей) и главврачи (100 тысяч рублей).
Примечательно, что в целом по России тройку самых высокооплачиваемых профессий заняли DevOps-инженеры, руководители группы разработки и дата-сайентисты. Однако в Волгоградской области востребованы именно квалифицированные рабочие и топ-менеджеры.
— Высокие зарплаты для «синих воротничков» объясняются не только так называемой «зарплатной гонкой» за дефицитными сотрудниками, но и ростом вахтовых предложений в регионе, — уточнила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.