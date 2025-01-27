Волгоградцам назвали топ-20 самых высокооплачиваемых вакансий

27 января жителям Волгоградской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии. Кандидаты могут рассчитывать на зарплату от 100 до 167 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru аналитики hh.ru, которые проанализировали рынок труда, сотрудник должен иметь высшее образование и опыт работы.