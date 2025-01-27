Арендное жилье для ценных специалистов станет дешевле

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым предусмотрены условия предоставления арендного жилья отдельным категориям специалистов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Он носит название «Об особенностях предоставления и использования арендного жилья», в нем урегулированы вопросы получения такого жилья работниками наиболее востребованных в республике профессий.
«Документ принят в развитие предвыборной программы главы государства о широком строительстве арендного жилья», — говорится в сообщении.
В частности, указом предусмотрено, что рай- и горисполкомы будут вправе формировать перечни специалистов, в которых нуждается тот или иной регион (реальный сектор и соцсфера), а также принимать решения о предоставлении таким работникам арендного жилья по ходатайствам работодателей, но только относящихся к госорганам и организациям.
При этом специалисты наиболее востребованных профессий, которые имеют право на первоочередное предоставление такого жилья, будут платить за него с учетом понижающего коэффициента.
Отмечается, что цель указа — повышение социальной защищенности специалистов, в том числе работающих по распределению, документ будет способствовать их закреплению на местах.
Напомним, в своей программе перед выборами президента, которые состоялись в Беларуси, Лукашенко пообещал сделать жилье более доступным — запустить масштабную программу строительства арендного с перспективой его выкупа по привлекательным ценам. Кроме того, он анонсировал сохранение господдержки при возведении жилья для многодетных семей, детей-сирот и других уязвимых категорий граждан.