Лукашенко изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об особенностях предоставления и использования арендного жилья, сообщает пресс-служба президента.
Документ комплексно регулирует условия и нормы предоставление в Беларуси арендного жилья работникам по наиболее востребованным в республике профессиям. Отмечается, что указ приняли в развитие предвыборной программы белорусского президента о широком строительстве арендного жилья в стране.
В частности, сейчас рай- и горисполкомы получают право определять на местах перечень специалистов, необходимых для реального сектора и социальной сферы региона. Также местными властями будут приниматься решения о предоставлении таким специалистам арендного жилья, основаниями для чего будут ходатайства работодателей из числа госорганов и госорганизаций.
При этом оплату за арендное жилье специалистов наиболее востребованных профессий, имеющих право на первоочередное получение такого жилья, будут рассчитывать по понижающему коэффициенту.
Данный указ должен повысить социальную защищенность специалистов различных отраслей экономики, в том числе прибывших по распределению, и поспособствует их закреплению на рабочих местах.
— Таким образом в Беларуси продолжается планомерная работа по повышению доступности жилья для граждан, — прокомментировали в пресс-службе президента.
Тем временем Министерство ЖКХ назвало пять коммунальных услуг, от которых можно отказаться.