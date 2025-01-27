Лукашенко изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси

В частности, сейчас рай- и горисполкомы получают право определять на местах перечень специалистов, необходимых для реального сектора и социальной сферы региона. Также местными властями будут приниматься решения о предоставлении таким специалистам арендного жилья, основаниями для чего будут ходатайства работодателей из числа госорганов и госорганизаций.