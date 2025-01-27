В Волгограде суд заставил гимназию за свой счет обустроить убежище

Тем не менее, рассмотрев материалы, судья сочла, что понуждение департамента образования администрации Волгограда к выделению финансирования ремонта укрытия на территории гимназии № 3 навредит другим статьям расходов департамента. А вот вопрос о том, за какие средства образовательное учреждение должно ремонтировать навязанное сооружение и не повредит ли это бюджету гимназии, в решении судьи не говорится.