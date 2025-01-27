Автомойку для электробусов установят в депо № 6 в Волгограде

В Волгограде началась модернизация электробусного депо № 6 в Кировском районе. В подразделении «Метроэлектротранса» построили собственную газовую котельную, идет капремонт кровли основного здания. На следующем этапе стартует монтаж приобретенного ранее автомоечного комплекса.
Мыть 21 волгоградский электробус вскоре будут при помощи двух щеточных модулей и спецконструкции для подачи воды и мыльного раствора. Также в депо для нового электротранспорта установили три зарядных модуля.
Кроме того, в депо запланировали обновление сетей электроснабжения в основном здании.