Самарские власти хотят построить школу на 1500 мест в Южном городе

По словам руководителя, среди жителей микрорайона много семей с детьми. Сейчас в Южном городе есть три корпуса школы, в которых учатся 7000 детей. Но в скором времени может понадобиться еще одно образовательное учреждение. Уже известно место, на котором оно может расположиться. Врио главы района сообщил, что школу начнут проектировать и строить.