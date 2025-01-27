Самарские власти хотят построить школу на 1500 мест в Южном городе

В микрорайоне Южный город может появиться новая школа на 1500 мест. Вопрос ее строительства обсудили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и врио главы Волжского района Александр Шарков.
— Южный город — самое большое поселение Волжского района. Официально зарегистрировано 30 тысяч человек, фактически проживает 50 тысяч человек, — рассказал врио главы района.
По словам руководителя, среди жителей микрорайона много семей с детьми. Сейчас в Южном городе есть три корпуса школы, в которых учатся 7000 детей. Но в скором времени может понадобиться еще одно образовательное учреждение. Уже известно место, на котором оно может расположиться. Врио главы района сообщил, что школу начнут проектировать и строить.