Омичам рассказали, почему растут цены на ЖКХ

При этом глава РЭК не уточнил, какие именно факторы вызвали повышение цен в Омской области. Он также отметил, что экономические факторы, такие как уровень инфляции, стоимость энергоресурсов и заработных плат, влияют на формирование тарифов. Управленческие решения и инвестиционная привлекательность региона тоже играют роль. А между тем, стоимость услуг ЖКХ признали в Омске одной из самых высоких в СФО.