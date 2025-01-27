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Омичам рассказали, почему растут цены на ЖКХ

Руководитель региональной энергетической комиссии ответил на комментарии под постом губернатора Омской области Виталия Хоценко, объяснив высокую стоимость коммунальных услуг совокупностью региональных факторов.

По его словам, различия в стоимости обусловлены природно-климатическими, техническими и экономическими особенностями. Среди ключевых факторов — климатические условия, состояние жилищного фонда, изношенность коммунальных сетей и оборудования, а также отсутствие собственных источников добычи воды.

При этом глава РЭК не уточнил, какие именно факторы вызвали повышение цен в Омской области. Он также отметил, что экономические факторы, такие как уровень инфляции, стоимость энергоресурсов и заработных плат, влияют на формирование тарифов. Управленческие решения и инвестиционная привлекательность региона тоже играют роль. А между тем, стоимость услуг ЖКХ признали в Омске одной из самых высоких в СФО.