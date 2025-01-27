Волгоградцы потратили на еду и сигареты 267 млрд рублей

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, жителям региона реализовано за этот период на 267,3 млрд рублей — на 6% больше, чем в 2023 году. На покупку непродовольственных товаров волгоградцы потратили 372,5 млрд рублей, или на 12,4% больше. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 41,8%, непродовольственных товаров — 58,2%.