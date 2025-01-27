В Волгограде с опережением графика построили 500 метров нового газопровода

Кроме того, по программе «Инфраструктурное меню» в области строят четыре водопровода протяженностью около 64 километров. Плюс к этому проектируют еще пять объектов инфраструктуры для подачи воды, газа и электричества. До этого на деньги проекта закупили 112 троллейбусов и 60 автобусов, а в Тракторозаводском районе Волгограда уже в этом году откроется новый детсад.