Свердловские власти показали, как будет выглядеть бывший кинотеатр «Салют»

«Некоторые говорят, что “Салют” — это будет такая “Домна” № 2, но это не совсем так, потому что “Домна” — более широкая история. А здесь (в пространстве бывшего кинотеатра “Салют” — прим.ред.) именно про молодежную историю. У нас город молодежный, соответственно, в кластере будут проходить профессиональные фестивали, хакатоны, стажировки, программы биржи труда, квартирники», — отметил господин Ионин.
Напомним, здание бывшего кинотеатра «Салют» в январе 2025 года было передано в управление Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). В пространстве будет открыт молодежный кластер, в котором будут развивать следующие направления: «фильммейкинг» и видеосъемка, ремесла и новые медиа, урбанистика и ивент, а также проекты в сфере образования и дизайна. Вводить новое пространство планируют поэтапно, начиная с четвертого квартала 2025 года.