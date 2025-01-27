Свердловские власти показали, как будет выглядеть бывший кинотеатр «Салют»

«Некоторые говорят, что “Салют” — это будет такая “Домна” № 2, но это не совсем так, потому что “Домна” — более широкая история. А здесь (в пространстве бывшего кинотеатра “Салют” — прим.ред.) именно про молодежную историю. У нас город молодежный, соответственно, в кластере будут проходить профессиональные фестивали, хакатоны, стажировки, программы биржи труда, квартирники», — отметил господин Ионин.