Татарстан ждал его с начала нулевых — ЭП-600 выдал первые тонны этилена

Инвестиции в строительство предприятия составили порядка 200 млрд рублей. Проект ЭП-600 был реализован без поддержки лицензиаров и вендоров — зарубежных заводов изготовителей. Завершение проекта ЭП-600 СИБУРом своими силами выглядит как перелом устоявшихся на мировом рынке традиций, полагает Халиков. «Для этого требуется гигантский уровень знаний и квалификации, сосредоточение научной и конструкторской базы, — объясняет замдиректора АПП РТ. — Конечно, этот мощный технологический задел сформировался не случайно — в его основе многолетнее партнерство с ведущими научными и технологическими центрами, мировыми инжиниринговыми компаниями. И все же сделан огромный шаг вперед, и я надеюсь, что СИБУР будет продолжать накапливать свой технологический потенциал, развивая его на своих предприятиях. Это мощнейший шаг к разработке и внедрению собственных технологий, снижению доли “критического” импорта в нефтегазохимии и сокращению затрат на химическую продукцию».